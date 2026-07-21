Месси признался, что поражение в финале ЧМ-2026 получилось очень болезненным Месси сравнил с глубокой раной поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Москва21 июл Вести.Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что чувствует невыносимую боль после поражения своей сборной в чемпионате мира от испанцев, однако признал, что сохранит в памяти как матчи турнира, так и поддержку своих болельщиков.

Боль невыносима, потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраняю в памяти все хорошее. Матчи, ход которых мы перевернули, поддержка всей страны, которая позволила нам снова оказаться среди лучших написал аргентинский форвард в соцсетях

Он также напомнил, что сборная Аргентины вышла в два финала Кубка мира подряд.

Большое спасибо от всего сердца за каждое приветствие и за каждое сообщение. В очередной раз нам как стране удалось объединиться, разделяя огромную гордость от того, что мы аргентинцы сказал Месси

Капитан сборной Аргентины также поздравил команду Испании с победой.

Ранее Месси заявил, что в финале чемпионата мира по футболу его команда играла хуже сборной Испании. Аргентинский форвард не смог сдержать эмоций и заплакал после поражения своей команды.

В финальном матче испанцы выиграли у сборной Аргентины со счетом 1:0. Основное время игры завершилось вничью 0:0, победный мяч на 106-й минуте в дополнительное время забил Ферран Торрес.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Он стал первым чемпионатом мира, в котором участвовали 48 команд, разбитых на 12 групп.