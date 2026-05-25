Месси получил травму в матче MLS перед чемпионатом мира

Москва25 мая Вести.Аргентинский форвард Лионель Месси получил травму в матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS), в котором его "Интер Майами" встречался с "Филадельфией".

Игра завершилась победой американского клуба со счетом 6:4. Месси отметился двумя результативными передачами, однако не смог доиграть встречу до конца. На 73-й минуте его заменил Матео Сильветти. После этого аргентинец покинул поле и направился в подтрибунное помещение, держась за левую ногу.

На данный момент клуб не раскрывал характер полученного повреждения и не сообщал возможные сроки восстановления футболиста.

Травма произошла незадолго до старта чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Месси включили в расширенный состав сборной Аргентины на турнир. На групповом этапе действующие чемпионы мира сыграют против команд Австрии, Алжира и Иордании.

38-летний Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира 2022 года, завоевал серебро мирового первенства в 2014 году, олимпийское золото в 2008-м и дважды стал победителем Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что Месси вошел в число спортсменов-миллиардеров наряду с Криштиану Роналду. Его состояние превысило 1 миллиард долларов.