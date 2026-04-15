Лионеля Месси привлекли к суду в США по обвинению в мошенничестве

Лионеля Месси привлекли к суду в США по обвинению в мошенничестве

Москва15 апр Вести.Нападающий "Интер Майами" и лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал фигурантом многомиллионного судебного иска на территории США.

По информации издания TMZ, промоутерская компания VID подала претензии против футболиста и Ассоциации футбола Аргентины (AFA), обвиняя их в мошенничестве и нарушении контракта.

Согласно судебным документам, компания VID заплатила $7 миллионов АФА за право организации двух товарищеских матчей сборной Аргентины против Венесуэлы и Пуэрто-Рико. Одним из наиболее важных условий контракта было участие в этих играх лидера команды Лионеля Месси.

Оба матча в результате состоялись. 15 октября аргентинцы со счетом 6:0 разгромили команду Пуэрто-Рико, Месси сыграл все 90 минут. Однако состоявшуюся 11 октября встречу против венесуэльцев (1:0) он пропустил: наблюдал за ней с семьей из VIP-ложи.

Промоутер намеревается взыскать с Месси и AFA потерянные средства, а также получить дополнительную компенсацию.