В Индии разобрали 21-метровую статую Месси Власти Калькутты демонтировали статую Месси из-за жалоб на безопасность

Москва2 июн Вести.В индийской Калькутте демонтировали 21-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси после жалоб на неустойчивость конструкции, сообщило агентство Asian News International (ANI).

Монумент открыли в декабре прошлого года во время визита спортсмена в Индию. Скульптура Месси держала трофей чемпионата мира в руках.

По данным агентства, опасения вызвала устойчивость сооружения во время сильных порывов ветра. После поступления жалоб власти приняли решение разобрать памятник.

Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины по футболу. С 2023 года он выступает за клуб "Интер Майами".

Ранее сообщалось, что Мессии вошел в состав предварительной заявки аргентинской сборной на чемпионат мира 2026 года.