В игре против "Цинциннати" Месси не засчитали хет-трик, переписав гол вратарю

MLS лишила Месси хет-трика, переписав гол на вратаря В игре против "Цинциннати" Месси не засчитали хет-трик, переписав гол вратарю

Москва14 мая Вести.Американская Главная футбольная лига (MLS) изменила протокол матча "Цинциннати" против "Интер Майами", переписав третий гол аргентинского нападающего Лионеля Месси на вратаря, засчитав мяч автоголом Романа Челентано.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Интер Майами". Победные очки команде принесли Месси (24-я и 55-я минуты), Матео Сильветти (79) и Герман Бертераме (84). У проигравшей команды отличились Кевин Денки (41, с пенальти), Павел Буха (49) и Эвандер (64).

На 89-й минуте матча аргентинец отправил мяч в сетку и, казалось, оформил хет-трик, однако позже выяснилось, что Челентано рикошетом переправил отскочивший от штанги после удара Месси мяч за линию.

Аргентинский нападающий провел 12-й матч в текущем сезоне MLS, на счету аргентинца теперь 11 голов и 4 передачи. Команда "Интер Майами" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 13 играх. "Цинциннати" же идет восьмым, имея в активе 16 очков после 13 встреч.