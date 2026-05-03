"Атланта" со счетом 3:1 обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата MLS

"Атланта" обыграла "Монреаль" в матче MLS "Атланта" со счетом 3:1 обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата MLS

Москва3 мая Вести."Атланта" со счетом 3:1 одержала победу над "Монреалем" в домашнем матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В команде победителей забитыми мячами отметились Саба Лобжанидзе (41-я и 50-я минуты) и Эммануэль Латте Лат (45+6). В составе "Монреаля" отличился Мэтти Лонгстафф (6). На первой компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок проигравшей команды Брайан Вера.

Полузащитник "Атланты" россиянин Алексей Миранчук сделал две голевые передачи. Он впервые ассистировал партнерам в нынешнем сезоне.

"Атланта", набрав 10 очков в 11 встречах, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Монреаль" идет 14-м (9 очков после 10 игр).