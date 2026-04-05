Панарин забил гол и отдал две передачи в матче против "Торонто"

Москва5 апр Вести.Хоккейная команда "Лос-Анджелес Кингз" одержала победу над "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Лос-Анджелесе закончилась со счетом 7:6.

В составе хозяев дубль оформил канадец Куинтон Байфилд, забив решающий гол в овертайме. Две шайбы забросил Адриан Кемпе. По одному голу забили Алекс Лаферрье, Самуэль Хелениус и Артемий Панарин.

При этом Панарин отметился двумя голевыми передачами. В текущем сезоне россиянин набрал 81 очко по системе "гол+пас".

У "Торонто" шайбы забросили Стивен Лоренц, Джон Таварес, Николас Робертсон и Истон Коуэн. Мэттью Найз оформил дубль.

Между тем две голевые передачи российского нападающего Александра Овечкина помогли его команде "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Баффало Сейбрз", а хет-трик Евгения Малкина помог "Питтсбург Пингвинз" разгромить "Флориду Пантерз".