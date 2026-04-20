Москва20 апрВести.Американский хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" победил команду "Лос-Анджелес Кингз" в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила Денвере и закончилась в пользу "Колорадо" со счетом 2:1.
Арттури Лехконен вывел "Колорадо" вперед на 36-й минуте матча, а канадец Логан О'Коннор - на 46-й минуте.
У "Лос-Анджелес Кингз" шайбу на 58-й минуте забросил российский нападающий Артемий Панарин.
Следующий матч команды вновь проведут на льду "Колорадо" 22 апреля.
"Лос-Анджелес Кингз" обыграла канадскую "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил Панарин на восьмой минуте матча.