"Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" на старте серии плей-офф НХЛ

"Лос-Анджелес" в гостях проиграл "Колорадо" со счетом 1:2 "Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" на старте серии плей-офф НХЛ

Москва20 апр Вести.Американский хоккейный клуб "Колорадо Эвеланш" победил команду "Лос-Анджелес Кингз" в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила Денвере и закончилась в пользу "Колорадо" со счетом 2:1.

Арттури Лехконен вывел "Колорадо" вперед на 36-й минуте матча, а канадец Логан О'Коннор - на 46-й минуте.

У "Лос-Анджелес Кингз" шайбу на 58-й минуте забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Следующий матч команды вновь проведут на льду "Колорадо" 22 апреля.

