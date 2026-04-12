Панарин забил победную шайбу в матче "Лос-Анджелеса" с "Эдмонтоном"

Москва12 апр Вести.Американская хоккейная команда "Лос-Анджелес Кингз" обыграла канадскую "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Победную шайбу забросил Артемий Панарин на восьмой минуте матча.

На счету 34-летнего Панарина, перешедшего в этом сезоне из "Нью-Йорк Рейнджерс" в "Лос-Анджелес Кингз", значатся 83 очка (28 шайб и 55 голевых передач) в 75 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал четвертую победу подряд, набрал 87 очков и расположился на четвертом месте в таблице тихоокеанского дивизиона НХЛ. "Эдмонтон" возглавляет таблицу, имея 90 очков.