"Миннесота" проиграла "Колорадо" со счетом 6:9 в плей-офф Кубка Стэнли

"Миннесота" и "Колорадо" забросили друг другу 15 шайб "Миннесота" проиграла "Колорадо" со счетом 6:9 в плей-офф Кубка Стэнли

Москва4 мая Вести."Миннесота Уайлд" проиграла "Колорадо Эвеланш" в первом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Состоявшаяся в Денвере встреча завершилась победой хозяев площадки со счетом 9:6.

В команде "Колорадо" шайбы забросили Сэм Малински (12-я минута), Джек Друри (13), Арттури Лехконен (14), Ник Бланкенбург (25), Девон Тэйвз (39), Кейл Макар (44, 58), Назем Кадри (46) и Нэтан Маккиннон (58). У "Миннесоты" отличились Маркус Юханссон (16), Райан Хартман (17), российский нападающий Владимир Тарасенко (27), Куинн Хьюз (33), Маркус Фолиньо (37) и Матс Цуккарелло (57).

Второй матч пройдет в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.