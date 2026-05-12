Москва12 мая Вести."Колорадо" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 5:2 в четвертом поединке серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Преимущество в противостоянии до четырех побед перешло к "Колорадо" — 3-1.

У хозяев площадки шайбы забросили Назем Кадри на 27-й минуте, Росс Колтон на 47-й, Паркер Келли на 52-й, а также Натан Маккиннон и Брок Нельсон, отличившиеся на 60-й минуте. За проигравшую сторону голы оформили Данила Юров (10-я минута) и Нико Штурм (50). Результативную передачу на Юрова отдал Владимир Тарасенко.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов уже в третий раз на дистанции десяти встреч текущего розыгрыша Кубка Стэнли остался без очков. Несмотря на это, он сохраняет позиции в тройке самых результативных игроков плей-офф, набрав 14 баллов (4 заброшенные шайбы и 10 голевых передач). Россиянин делит вторую строчку с защитником той же "Миннесоты" американцем Куинном Хьюзом, у которого аналогичная статистика — 14 (4+10). Возглавляет бомбардирский список канадец Митч Марнер из "Вегаса" с показателем 16 очков (6+10).

Пятый матч серии примет домашняя арена "Колорадо" — встреча запланирована на ночь на 14 мая по московскому времени. Клуб из Денвера завершил регулярный чемпионат на первой позиции, а в стартовом раунде плей-офф всухую разгромил "Лос-Анджелес" — 4-0 в серии. "Миннесота" по итогам регулярного сезона расположилась на третьем месте в Центральном дивизионе и в первом раунде преодолела сопротивление "Далласа" со счетом 4-2.

Обладателем Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах становилась "Флорида", которой в этом году не удалось квалифицироваться в плей-офф.