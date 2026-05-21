Дорофеев и Ничушкин забросили по шайбе в матче "Колорадо" с "Вегасом" Гол Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Колорадо" в плей-офф НХЛ

Москва21 мая Вести.В Денвере завершился первый матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ между местным "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс". Гости добились победы со счетом 4:2.

В составе победителей шайбу забросил российский форвард Павел Дорофеев. Также за "рыцарей" отличились Дилан Коглан, Бретт Хауден и Ник Дауд. У проигравших голами отметились Валерий Ничушкин и Габриэль Ландескуг.

Дорофеев лидирует в списке снайперов нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В активе 25-летнего хоккеиста 10 шайб и 2 голевые передачи в 13 встречах плей-офф. Россиянин отличился в четвертой игре подряд.

"Вегас" повел в серии с "Колорадо". Второй матч между командами состоится 23 мая в Денвере.

По итогам регулярного чемпионата "рыцари" стали победителем Тихоокеанского дивизиона. "Колорадо" выиграл регулярный чемпионат НХЛ.

Победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли "Флорида" не смогла пробиться в плей-офф НХЛ.