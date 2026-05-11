Москва11 мая Вести.Российский нападающий хоккейного клуба "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев обогнал российского игрока "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова в перечне лучших снайперов плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, пишет "Лента.ру".

"Вегас Голден Найтс" проиграли клубу "Анахайм Дакс", матч закончился со счетом 3:4, при этом одна из шайб была оформлена Дорофеевым.

Этот гол стал для него пятым в текущем плей-офф, а на счету Капризова – четыре гола.

На счету у Дорофеева теперь также две результативные передачи.

В апреле Капризов стал лучшим из россиян снайпером сезона в НХЛ.