Гол Дорофеева вывел "Вегас" на равный счет в серии с "Ютой"

Гол Дорофеева помог "Вегасу" сравнять счет в серии с "Ютой" Гол Дорофеева вывел "Вегас" на равный счет в серии с "Ютой"

Москва28 апр Вести.Хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" в овертайме обыграл "Юту Маммот" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и сравнял счет в противостоянии. Игра в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу "Вегаса".

Сообщается, что у победителей дубль оформил Бретт Хауден (на 19‑й и 51‑й минутах), также отличились российский нападающий Павел Дорофеев (2‑я минута), Коул Смит (24‑я) и Ши Теодор, забросивший решающую шайбу на 80‑й минуте. В составе "Юты" голами ответили Ник Шмальц и Иэн Коул, поразившие ворота на 29‑й минуте, а также Майкл Карконе (42‑я) и Клейтон Келлер (46‑я).

Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев сделал три результативные передачи, Дорофеев же забросил свою первую шайбу в нынешнем плей-офф, а гол был организован при участии Ивана Барбашева, отдавшего ему передачу.

После этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч противостояния, как уточняется, пройдет на льду "Вегаса" утром 30 апреля по московскому времени.