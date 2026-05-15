Дубль Дорофеева вывел "Вегас" в финал Западной конференции НХЛ

Москва15 мая Вести.Хоккеисты "Вегаса" разгромили "Анахайм" со счетом 5:1 в шестой встрече серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Успешный матч вывел команду в финал Западной конференции.

В составе победителей шайбы забросили Митч Марнер (2-я минута), Бретт Хауден (9), Ши Теодор (18) и Павел Дорофеев, оформивший дубль (43, 54). У соперника единственную шайбу провел Микаэль Гранлунд (33). Результативный пас в активе нападающего "Вегаса" Ивана Барбашева.

Для Дорофеева это уже второй дубль подряд — в пятой игре серии, завершившейся победой "Вегаса" в овертайме со счетом 3:2, россиянин также забросил две шайбы (на 17-й и 65-й минутах).

В серии до четырех побед "Вегас" взял верх со счетом 4-2. Следующим соперником клуба в финале Западной конференции станет обладатель Президентского кубка "Колорадо", который ранее во втором раунде разобрался с "Миннесотой" (4-1).

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" возглавил Тихоокеанский дивизион, а "Анахайм" в том же дивизионе финишировал третьим. В стартовом раунде плей-офф "Вегас" прошел "Юту" (4-2), а "Анахайм" переиграл "Эдмонтон" с аналогичным счетом. Обладателем двух предыдущих Кубков Стэнли становилась "Флорида", но в текущем сезоне эта команда не сумела квалифицироваться в плей-офф.