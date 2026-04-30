Москва30 апр Вести.Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев оформил хет-трик, забросив свою третью шайбу на последней минуте основного времени в матче против "Юты Маммот" в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В овертайме "золотые рыцари" обыграли соперников, встреча завершилась со счетом 5:4.

Пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 прошел в американском городе Парадайс (штат Невада) на льду "Ти-Мобайл Арены".

После третьего периода счет был 4:4, хет-трик Дорофеева (20, 36, 60-я минуты) помог "Вегасу" перевести встречу в овертайм.

Этот хет-трик стал первым у Дорофеева в матчах плей-офф в карьере.