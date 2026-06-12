Свечников принес "Каролине" третью победу над "Вегасом" в финале плей-офф НХЛ "Каролина" обыграла "Вегас" и находится в шаге от завоевания Кубка Стэнли

Москва12 июн Вести.Российский форвард "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников отметился дублем и принес своей команде победу над "Вегас Голден Найтс" в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла 12 июня в Роли и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. Свечников отличился на 32-й и 52-й минутах, также у хозяев шайбы забросили Джордан Стаал (12) и Себастьян Ахо (38). Гости ответили дублем российского форварда Павла Дорофеева (7 и 54), который забросил свои первые шайбы в этой финальной серии.

Счет в противостоянии стал 3-2 в пользу "Каролины", которая теперь находится в одной победе от завоевания Кубка Стэнли, второго в истории клуба и первого за 20 лет. Шестой матч серии пройдет 15 июня в Лас-Вегасе.