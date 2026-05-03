Москва3 мая Вести.Клуб "Каролина Харрикейнз" одержал победу над "Филадельфией" со счетом 3:0 в стартовом поединке серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Шайбы в составе победителей забросили Логан Стэнковен, отличившийся на 2-й и 37-й минутах, а также Джексон Блейк на 8-й минуте. Результативной передачей отметился российский форвард Андрей Свечников. Защитник "ураганов" Александр Никишин, который недавно вернулся к полноценным тренировкам после сотрясения мозга, в этой игре на лед не выходил.

Таким образом, в серии до четырех побед "Каролина" повела - 1-0. Второй матч противостояния также пройдет на домашней арене клуба 5 мая.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" выиграла в Столичном дивизионе, а "Филадельфия" финишировала на третьей строчке. На первой стадии плей-офф "Каролина" разгромила "Оттаву" со счетом 4-0 в серии, а "Филадельфия" выбила "Питтсбург" - 4-2.

Обладателем Кубка Стэнли в двух минувших сезонах становилась "Флорида", однако в текущем розыгрыше эта команда в плей-офф не пробилась.