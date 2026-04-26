Клуб "Каролина Харрикейнз" первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Стала известна первая команда, которая сыграет во втором раунде плей-офф НХЛ Клуб "Каролина Харрикейнз" первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Москва26 апр Вести.Клуб "Каролина Харрикейнз" одержал победу над командой "Оттава Сенаторз" со счетом 4:2 в четвертой игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Это позволило команде завершить серию с общим счетом 4–0 и выйти в следующий этап турнира. Соперник "Каролины" будет определен позднее.

Забитыми шайбами в составе "Каролины" отметились Тейлор Холл (на 36-й минуте), Логан Стэнковен (50-я) и Себастьян Ахо (58-я и 59-я). За "Оттаву" забросили Дрейк Батерсон (38-я минута) и Дилан Козенс (59-я) — у "Оттавы".

По итогам регулярного чемпионата "ураганы" заняли первое место в Столичном дивизионе, тогда как выступающие в Атлантическом дивизионе "сенаторы" завершили сезон на пятой позиции.

Действующий двукратный обладатель Кубка Стэнли — "Флорида Пантерз" — в текущем сезоне не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.

Во втором периоде выступающий за " Каролину" российский защитник Александр Никишин получил травму в результате силового приема защитника "Оттавы" Тайлера Клевена и покинул лед.