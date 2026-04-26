Москва26 апрВести.Клуб "Каролина Харрикейнз" одержал победу над командой "Оттава Сенаторз" со счетом 4:2 в четвертой игре первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Это позволило команде завершить серию с общим счетом 4–0 и выйти в следующий этап турнира. Соперник "Каролины" будет определен позднее.
Забитыми шайбами в составе "Каролины" отметились Тейлор Холл (на 36-й минуте), Логан Стэнковен (50-я) и Себастьян Ахо (58-я и 59-я). За "Оттаву" забросили Дрейк Батерсон (38-я минута) и Дилан Козенс (59-я) — у "Оттавы".
По итогам регулярного чемпионата "ураганы" заняли первое место в Столичном дивизионе, тогда как выступающие в Атлантическом дивизионе "сенаторы" завершили сезон на пятой позиции.
Действующий двукратный обладатель Кубка Стэнли — "Флорида Пантерз" — в текущем сезоне не смогли пробиться в плей-офф НХЛ.
Во втором периоде выступающий за " Каролину" российский защитник Александр Никишин получил травму в результате силового приема защитника "Оттавы" Тайлера Клевена и покинул лед.