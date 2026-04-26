Российский защитник "Каролины" Никишин травмирован в матче плей-офф НХЛ Хоккеист Никишин из "Каролины" не смог доиграть матч плей-офф НХЛ из-за травмы

Москва26 апр Вести.Российский хоккеист Александр Никишин не смог доиграть четвертый матч первого раунда плей-офф против "Оттавы". Во втором периоде 24-летний россиянин попал под жесткий силовой прием защитника "Сенаторз" Тайлера Клевена.

Хоккеист сумел подняться со льда, но покинул площадку только при поддержке партнеров по команде. О характере и степени серьезности повреждения пока не сообщается.

Никишин выступает за "Каролину" с 2025 года. В завершившемся регулярном чемпионате он набрал 33 очка (11 голов и 22 результативные передачи) в 81 матче.