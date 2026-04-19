Первый матч плей-офф НХЛ начался с драки капитанов "Каролины" и "Оттавы"

Матч открытия нового розыгрыша Кубка Стэнли начался с драки Первый матч плей-офф НХЛ начался с драки капитанов "Каролины" и "Оттавы"

Москва19 апр Вести.В матче открытия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролиной Харрикейнз" и "Оттавой Сенаторз" капитаны команд устроили драку на первых секундах игры.

После начального вбрасывания Джордан Стаал, представляющий "Каролину", и Брэди Ткачак из "Оттавы" сбросили перчатки. Игроки обменялись серией ударов, после чего Стаал отправил соперника на лед.

Матч первого раунда плей-офф проходит в Роли, к третьему периоду счет игры - 2:0 в пользу "ураганов".

"Каролина Харрикейнз" по итогам "регулярки" заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 113 очков за 82 игры. Клуб "Оттава Сенаторз" стал шестым, заработав 99 очков.

В ночь на 5 апреля победитель последних двух розыгрышей Кубка Стэнли — "Флорида Пантерз" — проиграл хоккеистам "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:9.

Таким образом, в текущем сезоне клуб лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.

В том же матче российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин оформил хет-трик.