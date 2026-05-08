Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Филадельфией"

Свечников забил первый гол в плей-офф НХЛ и помог "Каролине" победить Гол и передача Свечникова принесли "Каролине" победу над "Филадельфией"

Москва8 мая Вести."Каролина" одержала победу над "Филадельфией" со счетом 4:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Одним из ключевых эпизодов встречи стала шайба российского форварда Андрея Свечникова.

Для нападающего этот гол стал первым в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, также он записал на свой счет результативную передачу.

В составе победителей также отличились Джордан Стаал, Джейлен Чатфилд и Николай Элерс.

У "Филадельфии" единственный гол забил Тревор Зеграс. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая находится в шаге от выхода в следующий раунд.