Свечников в овертайме помог "Каролине" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

Москва26 мая Вести."Каролина Харрикейнс" в овертайме обыграла "Монреаль Канадиенс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:2.

Встреча прошла в Монреале​​​. В составе "Каролины" отличились Шейн Гостисбеер (9-я минута), Тэйлор Холл (17) и Андрей Свечников (75). Именно шайба Свечникова, забитая в овертайме стала для команды победной.

В составе "Монреаля" шайбы забросили Майкл Мэтсон (16) и Лэйн Хатсон (25).

В текущем плей-офф Свечников забросил свою вторую шайбу, таким образом на его счету теперь пять очков (2 гола + 3 передачи) в 11 встречах.

У "Монреаля" голевую передачу в эпизоде с голом Мэтсона сделал форвард Иван Демидов. Это позволило ему набрать девять очков (3+6) в 17 матчах.

После этой игры "Каролина" вышла вперед в серии до четырех побед. Четвертый матч команды пройдет в ночь на 28 мая по московскому времени. Он также состоится в Монреале.

Российский нападающий "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев стал единоличным лидером по количеству голов в нынешнем плей-офф НХЛ. В его активе 10 шайб и 2 голевые передачи в 13 играх плей-офф.