Москва22 мая Вести."Монреаль Канадиенс" на выезде со счетом 6:2 обыграл "Каролину Харрикейнз" в первой встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли. Для хозяев льда это поражение стало первым в нынешнем плей-офф.

В составе победителей шайбу забросил российский нападающий Иван Демидов, поразивший ворота соперника на 12-й минуте. Также за гостей отличились Коул Кофилд (2-я минута), Филлип Дано (5-я), Александр Тексье (9-я) и Юрай Слафковский, оформивший дубль (48-я и 58-я). У проигравших голами отметились Сет Джарвис (1-я) и Эрик Робинсон (23-я). Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников" набрал очко за результативный пас.

Демидов записал в свой актив третью шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, россиянин отдал пять голевых передач в 15 матчах плей-офф.

"Каролина" в первых двух раундах плей-офф оказалась сильнее "Оттавы" и "Филадельфии" со счетом 4:0 в серии. "Монреаль" победил на старте Кубка Стэнли "Тампу" (4:3), а затем нанес поражение "Баффало" (4:3).

Канадская команда повела в серии до четырех побед. Вторая встреча состоится 24 мая на домашней арене "Харрикейнз".

Победителем двух последних розыгрышей Кубка Стэнли становилась "Флорида", которая в нынешнем сезоне не сумела пробиться в плей-офф НХЛ.