В НХЛ определились все полуфиналисты Кубка Стэнли "Монреаль", "Каролина", "Вегас" и "Колорадо" стали полуфиналистами Кубка Стэнли

Москва19 мая Вести."Монреаль Канадиенс" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли. Канадский клуб оказался сильнее "Баффало Сэйбрз" во втором раунде плей-офф.

"Монреаль" обыграл соперника в овертайме решающего седьмого матча со счетом 3:2. В составе "Канадиенс" выступает 20-летний российский форвард Иван Демидов.

В полуфинале "Монреаль" встретится с лучшей командой Восточной конференции нынешнего сезона "Каролиной Харрикейнз".

В другом полуфинале сыграют "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс", вышедшие в следующий раунд плей-офф на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что как минимум один российских хоккеист в одиннадцатый раз подряд выиграет Кубок Стэнли.