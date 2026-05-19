Москва19 маяВести."Монреаль Канадиенс" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли. Канадский клуб оказался сильнее "Баффало Сэйбрз" во втором раунде плей-офф.
"Монреаль" обыграл соперника в овертайме решающего седьмого матча со счетом 3:2. В составе "Канадиенс" выступает 20-летний российский форвард Иван Демидов.
В полуфинале "Монреаль" встретится с лучшей командой Восточной конференции нынешнего сезона "Каролиной Харрикейнз".
В другом полуфинале сыграют "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс", вышедшие в следующий раунд плей-офф на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что как минимум один российских хоккеист в одиннадцатый раз подряд выиграет Кубок Стэнли.