Российские хоккеисты не останутся без Кубка Стэнли-2026 Кубок Стэнли достанется российским хоккеистам 11-й сезон подряд

Москва19 мая Вести.В Национальной хоккейной лиге определились все полуфиналисты Кубка Стэнли. За выход в финал турнира поборются "Монреаль Канадиенс", "Каролина Харрикейнз", "Вегас Голден Найтс" и "Колорадо Эвеланш".

Таким образом, как минимум один российский игрок в одиннадцатый раз подряд выиграет главный трофей НХЛ.

Ранее стало известно, что "Монреаль" победил "Баффало" в овертайме седьмого матча серии второго раунда плей-офф со счетом 3:2. В финале Восточной конференции канадцы сыграют с "Каролиной". В Западной конференции "Колорадо" встретится "Вегасом".

За "Каролину" выступают россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков. В "Колорадо" играют Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в "Вегасе" – Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а в "Монреале" – Иван Демидов.

Последним клубом, взявшем Кубок Стэнли без российских игроков в составе, был "Чикаго" в 2015 году. После этого россияне неизменно становились обладателями почетного трофея

Ранее стало известно, что российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли на родину в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.