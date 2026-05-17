Хоккеисты из России не смогут привезти Кубок Стэнли на Родину НХЛ: российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли на Родину

Москва17 мая Вести.Российские хоккеисты по-прежнему не смогут привезти Кубок Стэнли на свою родину в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

По его словам, которые приводит ТАСС, лига по-прежнему придерживается принятого в 2022 году решения не позволять российским игрокам привозить главный трофей лиги на родину.

В этом году такая политика не изменилась сказал Дэйли

В текущем сезоне за главный приз борются пять клубов, в четырех из которых выступают российские спортсмены. В "Колорадо" это нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, в "Каролине" - защитник Александр Никишин, форвард Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков, в "Вегасе" - нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, в "Монреале" - форвард Иван Демидов.

Ранее состоялся матч "Монреаль Канадиенс" против "Баффало Сейбрз", в котором команда из Буффало с отрывом победила, забив восемь голов.