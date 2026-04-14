Москва14 апр Вести.Стали известны все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26. На данный момент уже известны три пары плей-офф.

Так, в Восточной конференции в розыгрыше Кубка Стэнли выступят "Баффало", "Монреаль", "Тампа", "Каролина", "Питтсбург", "Филадельфия", "Бостон" и "Оттава".

В плей-офф от Западной конференции вышли команды "Колорадо", "Даллас", "Миннесота", "Анахайм", "Эдмонтон", "Вегас", "Юта" и "Лос-Анджелес".

Уже известно, что "Питтсбург" проведет матч с "Филадельфией", "Даллас" сыграет с "Миннесотой", а хоккеистам "Монреаля" предстоит встреча с игроками "Тампы".

Игры плей-офф стартуют в ночь на воскресенье, 19 апреля, по московскому времени.

Ранее стало известно, что шансы на участие в плей-офф Кубка Стэнли потерял клуб "Вашингтон Кэпиталз" с российским форвардом Александром Овечкиным в составе. Это произошло после победы "Филадельфии" над "Каролиной Харрикейнз". Таким образом, для "Вашингтона" это станет первым с 2023 года пропуском этапа плей-офф.