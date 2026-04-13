Москва13 апр Вести.Все пары матчей плей-офф и плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/26 определились.

Игры плей-ин за попадание в плей-офф пройдут с 14 по 17 апреля. В Восточной конференции состоятся матчи "Филадельфия" - "Орландо" и "Шарлотт" - "Майами", а в Западной - "Финикс" - "Портленд" и "Лос-Анджелес Клипперс" - "Голден Стейт".

18 апреля начнутся игры плей-офф. На Востоке состоятся матчи "Нью-Йорк" - "Атланта" и "Кливленд" - "Торонто", на Западе - "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Хьюстон" и "Денвер" - "Миннесота". Соперники восточных "Детройта", "Бостона", а также западных "Сан-Антонио" и "Оклахомы" определятся по итогам игр плей-ин.

Действующим победителем НБА является "Оклахома", обыгравшая в финале "Индиану" со счетом 4-3 в серии.