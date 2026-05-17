"Нью-Йорк Никс" при выходе в финал НБА будет продавать билеты по цене $200 тыс.

Москва17 мая Вести.Самые дорогие билеты на домашние матчи "Нью-Йорк Никс" в случае выхода команды в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут стоить около $200 тыс., сообщает портал Seatgeek.

Отмечается, что билетная программа "Никс" на финальные матчи будет варьироваться от $3 тыс. до $199,2 тыс.

Команда из Нью-Йорка на данный момент пробилась в полуфинал плей-офф, победив в серии до четырех побед "Филадельфию Сиксерс" со счетом 4-0. За выход в финал чемпионата "Никс" поспорят с победителем серии "Детройт Пистонс" - "Кливленд Кавальерс" (3-3).

За всю свою историю "Никс" выигрывали чемпионат НБА дважды - в 1070 и 1973 годах. В финале плей-офф команда в последний раз играла в 1999 году, когда уступила в решающей серии "Сан-Антонио Сперс" со счетом 1-4.

Международная федерация футбола (ФИФА) в октябре 2025 года установила официальные цены на финальный матч чемпионата мира-2026, который пройдет на арене в штате Нью-Джерси, в размере от $2030 до $10990.