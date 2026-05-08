Трамп заявил, что не стал бы платить $1000 за билет на ЧМ-2026 NYP: Трампа удивили цены на билеты на ЧМ-2026

Москва8 мая Вести.Президент США Дональд Трамп увидел цены на билеты на ЧМ-2026 и удивился. Об этом пишет газета New York Post.

По словам американского лидера, он не стал бы платить тысячу долларов за посещение матча США — Парагвай.

Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за это платить сказал американский лидер

Чемпионат мира по футболу - 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля 2026 года. Цены на билеты составят от 100 до 6370 долларов.

Ранее сообщалось, что команда Ирана сможет сыграть на Чемпионате мира по футболу при нормализации политической обстановки и обеспечении безопасности спортсменов.