Newsweek: спрос на билеты на ЧМ-2026 в США оказался довольно низким

Москва25 мая Вести.Спрос на билеты на чемпионат мира по футболу в США оказался довольно низким, пишет газета Newsweek.

Несмотря на масштаб соревнования, спрос на билеты оказался несколько низким... Аналитики указывают на ценовую стратегию ФИФА как на одну из возможных причин пишет издание

По данным СМИ, тысячи билетов на мундиаль остаются нераспроданными. В числе "рекордсменов" по низким продажам лидирует Атланта - там на матчи группового этапа доступными остаются 5 414 билетов. Далее следуют Филадельфия - 4 402, Лос-Анджелес - 4 230 и Сан-Франциско - 4 217.

Впервые в истории чемпионат мира 2026 года пройдет с участием 48 национальных сборных, а также станет первым турниром, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики​​​. ЧМ-2026 будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.