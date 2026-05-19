Москва19 маяВести.Холдинг "Газпром-медиа" приобрел права на трансляцию чемпионата мира по футболу 2026 года, пишет "Коммерсант".
Источники издания предположили, что холдинг мог купить права не напрямую у FIFA, а через международного посредника. По словам собеседников "Коммерсанта", как правило подобные сделки по крупным турнирам заключаются значительно заранее. Они объяснили это тем, что вещателям необходимо время на подготовку трансляций и рекламных компаний.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Американская сторона примет большую часть матчей, включая финал.
Как писала газета The Guardian, поведение матчей в США сопряжено с риском террористических актов, в том числе из-за ситуации вокруг Ирана.