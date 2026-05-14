ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ-2026 В перерыве финала ЧМ-2026 ФИФА впервые проведет шоу с участием мировых звезд

Москва14 мая Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) впервые организует музыкальное шоу в перерыве чемпионата мира 2026 года, который состоится 19 июля в Нью‑Джерси в США. Об этом заявили в пресс-службе федерации.

Уточняется, что в перерыве выступят Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Куратором шоу станет солист рок‑группы Coldplay Крис Мартин. Сообщается, что из-за концерта перерыв между таймами продлится существенно дольше стандартных для футбола 15 минут.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В финальной части турнира впервые сыграют 48 команд.

В США мировые звезды также выступают в перерывах матчей национальной футбольной лиги "Супербоул". Так, 8 февраля состоялся главный матч сезона по американскому футболу, в перерыве которого выступала рок-группа Green Day и рэпер Bad Bunny.