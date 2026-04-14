Эминем и Шакира официально подтвердили, что приедут с концертами в Казахстан

Москва14 апр Вести.Американский рэпер Эминем и колумбийская поп-звезда Шакира подтвердили, что дадут концерты в Казахстане, пишет издание Bes.media​​​ со ссылкой на директора ТОО "Дирекция спортивных сооружений" Есета Байтасова.

Уточняется, что концерты пройдут в рамках тура по странам Центральной Азии.

Американский рэпер Эминем и колумбийская поп-звезда Шакира подтвердили выступления в Казахстане сказал он на заседании комиссии №5 общественного совета Алма-Аты

По словам Байтасова, выступления Эминема и Шакиры на Центральном стадионе Алма-Аты состоятся в 2026 году, на данный момент стороны обсуждают даты и технические детали.

Как сообщили в алма-атинском акимате (мэрии), городские власти прорабатывают вопрос о выступлении в городе Эминема и Шакиры.

Данная информация носит ознакомительный характер и не является подтверждением проведения мероприятий. На текущий момент вопрос находится на стадии проработки. Официальные договоренности не достигнуты, даты и площадки не утверждены сказал собеседник агентства

В мэрии Алма-Аты пообещали предоставить дополнительные данные после того, как все согласования будут завершены.