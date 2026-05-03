Концерт Шакиры на пляже Копакабана в Бразилии посетили 2 млн человек

На концерте Шакиры в Бразилии собралось 2 млн зрителей Концерт Шакиры на пляже Копакабана в Бразилии посетили 2 млн человек

Москва3 мая Вести.Колумбийская поп-звезда Шакира установила личный рекорд в карьере - ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро посетили 2 миллиона зрителей. Об этом сообщил мэр города в соцсети X.

Концерт длился 2 часа, в сет-лист вошли главные хиты певицы: Whenever, Wherever, She Wolf, Hips Don't Lie, La Tortura и другие композиции. Шоу сопровождалось полетом дронов.

При этом Шакире не удалось побить рекорд певицы Леди Гаги, концерт которой на пляже Копакабана в прошлом году собрал 2,1 млн человек. Тогда достижение Гаги официально попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное выступление в истории среди женщин-музыкантов

Ранее Шакира и рэпер Эминем подтвердили, что дадут концерты в Казахстане.