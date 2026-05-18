Суд в Испании отменил взыскание с Шакиры 55 млн евро налогов за 2011 год

Москва18 мая Вести.Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию колумбийской певицы Шакиры, отменив решение о взыскании с нее налогов за 2011 год. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении ТАСС, были аннулированы постановления налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, включая наложенные погашения и санкции.

Суд также постановил вернуть уплаченные певицей суммы, законные проценты и судебные издержки – более 55 миллионов евро. Основанием для отмены послужил тот факт, что не было доказано проживание Шакиры в Испании более 183 дней в 2011 году, необходимых для признания налоговым резидентом. Согласно решению суда, певица находилась в стране 163 дня.

