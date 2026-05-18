Москва18 маяВести.Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила апелляцию колумбийской певицы Шакиры, отменив решение о взыскании с нее налогов за 2011 год. Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении ТАСС, были аннулированы постановления налогового агентства и Центрального административно-хозяйственного суда, включая наложенные погашения и санкции.
Суд также постановил вернуть уплаченные певицей суммы, законные проценты и судебные издержки – более 55 миллионов евро. Основанием для отмены послужил тот факт, что не было доказано проживание Шакиры в Испании более 183 дней в 2011 году, необходимых для признания налоговым резидентом. Согласно решению суда, певица находилась в стране 163 дня.
Ранее Шакира заявила о намерении дать концерт в Казахстане. О таких же планах сообщил рэпер Эминем. Выступления пройдут на центральном стадионе Алма-Аты в текущем году, если будут решены технические вопросы.