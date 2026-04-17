Суд не стал взыскивать 46 млн рублей с мужа Маши Распутиной в пользу бывшей жены

Москва17 апр Вести.Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело об иске к мужу певицы Маши Распутиной Виктора Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

С супруга известной исполнительницы могли взыскать 46,987 млн рублей в пользу его бывшей жены Елены Захаровой.

Кассационную жалобу подала Мария Распутина, которая не согласилась с требованиями бывшей жены Захарова Елены о разделе совместно нажитого имущества.

Оставить в силе решение Одинцовского городского суда Московской области от 10 марта 2023 года, которым в удовлетворении иска Захаровой Е. И. о разделе имущества и взыскании компенсации отказано сообщили агентству в пресс-службе суда

Ранее Елена Захарова просила суд признать за ней право собственности на одну вторую доли земельных участков и жилого дома, расположенных в Московской области.