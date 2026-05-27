С певицы Маши Распутиной и ее супруга требуют 69 млн рублей Экс-жена бизнесмена Захарова требует с певицы Маши Распутиной 69 млн рублей

Москва27 мая Вести.Бывшая жена бизнесмена Виктора Захарова требует с него и певицы Маши Распутиной 69 млн рублей. Об этом пишет газета "Комсомольская правда".

Минувшей осенью Маша Распутина после 25 лет совместной жизни тайно расписалась с отцом своей младшей дочери Маши, бизнесменом Виктором Захаровым. Потом выяснилось, что все эти годы супруг звезды был женат (от прежнего брака у Захарова двое взрослых детей). А когда подал на развод, бывшая жена Елена направила в суд иск о разделе нажитого в браке имущества. Экс-супруга решила забрать у него половину дома, в котором он все эти десятилетия живет вместе с Распутиной и их дочерью.

Верховный суд оставил дом за Захаровым и Распутиной. Бывшая семья бизнесмена с решением суда не согласна и будет его оспаривать.

Мама попросила признать отца банкротом, оценить стоимость дома на момент их развода и выплатить ей компенсацию - 69 млн рублей. Никого выгонять из дома она не хочет, но отец должен по-честному разделить с ней имущество рассказала падчерица Распутиной Нелли Захарова

Уточняется, что при разводе бизнесмен якобы подделал подпись за бывшую супругу Елену, чтобы не делить с ней имущество: дом в Подмосковье и квартиру в 150 кв. м. в Москве.