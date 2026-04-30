Суд оставил без движения иск о взыскании с Олега Газманова 44 млн рублей

Иск о взыскании с Газманова 44 млн рублей оставлен судом без движения Суд оставил без движения иск о взыскании с Олега Газманова 44 млн рублей

Москва30 апр Вести.Суд в Москве оставил без движения иск о взыскании с народного артиста Олега Газманова 44 млн рублей, передает РИА Новости.

Как следует из судебных материалов, иск был заявлен осужденным за мошенничество экс-директором артиста Дмитрием Царенко.

Царенко подал в суд иск к певцу о взыскании неосновательного обогащения, однако 23 апреля он был оставлен без движения говорится в сообщении

Причина, согласно документам, в том, что заявитель не оплатил пошлину.

В 2024 году Олег Газманов заподозрил своего директора Царенко в хищении средств с концертов и обратился в правоохранительные органы.

Царенко приговорили к 4 годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на 10,4 млн рублей, а вскоре по похожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 млн. Оба раза Олега Газманова допрашивали в качестве потерпевшего.

Адвокат Царенко Алексей Новожилов, со своей стороны, утверждает, что его подзащитный преступления не совершал. По его словам, это подтверждается, в том числе, агентским договором между певцом и ИП его экс-директора, а также чеками и "проводками".

Адвокат пояснил агентству, что компания Газмановых "ОМГ-Промо" проводила концерты через ИП Царенко, и он добросовестно распределял средства между сотрудниками, а также с 2019 по 2024 год лично положил на счета артиста 44 млн рублей.