Ущерб по делу экс-продюсера Газманова о нарушении авторских составил свыше 8 млн

Стала известна сумма ущерба по делу бывшего продюсера Олега Газманова Ущерб по делу экс-продюсера Газманова о нарушении авторских составил свыше 8 млн

Москва1 мая Вести.Ущерб по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве и нарушении авторских прав экс-продюсера Олега Газманова Филиппа Россы на данный момент составляет больше 8 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Материальный ущерб … в том числе по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) … причинен потерпевшему в размере суммы, превышающей 8 млн рублей, что является особо крупным размером говорится в материалах дела

Бывшего продюсера Олега Газманова арестовали в начале марта, он находится в одном из московских СИЗО.

Накануне сообщалось, что суд оставил без движения иск о взыскании с Газманова 44 млн рублей.