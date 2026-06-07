Экс-продюсер Газманова обвиняется в передаче фото и песен певца без его ведома

Экс-продюсера Газманова обвиняют в передаче фото и песен артиста без его ведома Экс-продюсер Газманова обвиняется в передаче фото и песен певца без его ведома

Москва7 июн Вести.Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса без согласия певца передавал его фотографии и песни для использования в фильмах. Об этом говорится в материалах дела, передает РИА Новости.

Дело в отношении экс-продюсера возбудили в марте. Россе вменяют вину по двум статьям – о незаконном использовании объектов авторского права и о хищении денег в особо крупном размере.

Также (Росса обвиняется – Прим. ред.) в систематической передаче неустановленным лицам произведений, а также изображений народного артиста РФ Олега Газманова, в том числе прав на использование его музыкальных произведений в фильмах без его ведома следует из документа

В суде обвиняемый заявил, что почти не слышит на одно ухо и ранее страдал болезнью легких. Его защита не стала давать комментарии.

На своем сайте Росса пишет, что является продюсером и экспертом в музыкальной среде. Помимо Газманова, он сотрудничал и с другими звездами российской эстрады, среди них – Юля Савичева, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Александр Ревва, Александр Пушной, а также группы Serebro и t.A.T.u.

Басманный суд Москвы 4 июня продлил срок содержания экс-продюсера Газманова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Росса будет находиться под стражей еще два месяца, до 5 августа.

Ранее Газманов дал показания в Хорошевском суде Москвы по делу его бывшего директора Дмитрия Царенко, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.