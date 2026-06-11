Продюсера Линды обвиняют в мошенничестве с авторскими правами Продюсеру Линды Кувшинову предъявлено обвинение в мошенничестве

Москва11 июн Вести.Михаилу Кувшинову, саунд-продюсеру певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман), предъявлено обвинение по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения композитора Максима Фадеева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кувшинову предъявлено обвинение в мошенничестве сказал собеседник агентства

Тверской суд Москвы 14 мая отправил продюсера под домашний арест.

Кувшинов обвиняется по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

12 мая Линда была задержана, следователи взяли у нее свидетельские показания, после чего отпустили. Причиной стал конфликт с продюсером Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы. Фадеев утверждает, что Линда подделала документы, связанные с авторскими правами на его музыку. Позднее Линда прокомментировала ситуацию.