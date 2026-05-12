Певицу Линду вызвали на допрос из-за конфликта с Максимом Фадеевым

Москва12 мая Вести.Певица Светлана Гейман, известная как Линда, находится на допросе с ее саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Причина – конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы.

Проходят обыски в офисе ООО "Профит" — компании, которая находится на месте бывшего офиса лейбла "Джем", которым руководит Андрей Черкасов. Его ранее отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере отмечается в сообщении

Фадеев заявил, что Линда подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку. Конфликт затрагивает такие знаменитые хиты как "Ворона", "Песни тибетских лам" и другие.

Официально подтверждения этой информации не поступало.