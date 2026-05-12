Певица Светлана Гейман, известная как Линда, находится на допросе с ее саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Причина – конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, с которым артистка сотрудничала в 1990-е годы.
Проходят обыски в офисе ООО "Профит" — компании, которая находится на месте бывшего офиса лейбла "Джем", которым руководит Андрей Черкасов. Его ранее отправили в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размереотмечается в сообщении
Фадеев заявил, что Линда подделала документы, связанные с авторскими правами на музыку. Конфликт затрагивает такие знаменитые хиты как "Ворона", "Песни тибетских лам" и другие.
Официально подтверждения этой информации не поступало.