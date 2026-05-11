Дуа Липа подала иск к Samsung на 15 млн долларов за использование ее фото

Москва11 мая Вести.Певица Дуа Липа направила в суд иск против корпорации Samsung, требуя 15 миллионов долларов компенсации. Поводом, как сообщает The Sun, стало размещение фотографии артистки на упаковке телевизоров производителя без получения соответствующего разрешения.

Заявление было подано 8 мая 2026 года в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. По утверждению истца, авторские права на снимок, сделанный за кулисами фестиваля Austin City Limits в Техасе в 2024 году, принадлежат самой исполнительнице. Это изображение появилось на коробках 43-дюймовых телевизоров линейки Crystal.

Адвокат певицы Кристин Лепера указала в иске, что Samsung без полномочий и лицензии разместил защищенное авторским правом фото на лицевой стороне упаковки телевизоров, поступивших в розничную продажу. По мнению юриста, существенная выручка от реализации этой продукции напрямую связана с ложным посылом потребителям о том, что артистка якобы поддерживает данные товары, тогда как в действительности этого не было.

The Sun отмечает, что Samsung оставил без внимания несколько официальных предупреждений со стороны представителей певицы относительно использования снимка. Минимальный размер заявленных требований составляет 15 миллионов долларов.

В исковом заявлении также подчеркивается, что Дуа Липа крайне избирательно подходит к коммерческим партнерствам. Ранее она заключала контракты с Puma, Versace и Yves Saint Laurent, а также сотрудничала с Apple, Porsche, Chanel и Nespresso.