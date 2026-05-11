Мэтта Дэймона и Бена Аффлека обвинили в клевете на полицейских Майами 7News: Дэймона и Аффлека обвинили в клевете из-за фильма "Лакомый кусок"

Москва11 мая Вести.На продюсерскую компанию Мэтта Дэймона и Бена Аффлека Artists Equity, которая сняла фильм The Rip ("Лакомый кусок"), подали в суд, сообщил телеканал 7News. Как утверждается в иске, картина несправедливо наносит ущерб репутации офицеров, участвовавших в операции по изъятию крупных денежных средств у наркоторговца в 2016 году.

Фильм вышел на стриминговой платформе Netflix в январе 2026 года. В основу сюжета картины легла операция против торговца наркотиками Луиса Эрнандеса-Гонсалеса в Майами-Лейкс. Во время рейда в его доме полицейские обнаружили деньги, которые были спрятаны в пятигаллонных ведрах. В общей сложности стражи правопорядка изъяли около 21 миллиона долларов.

Дэймон и Аффлек исполнили в фильме роли офицеров полиции Майами-Дейд. Хотя в фильме не используются реальные имена, истцы настаивают, что персонажи напрямую ассоциируются с сотрудниками офиса шерифа округа Майами-Дейд Джейсоном Смитом и Джонатаном Сантаной.

По их утверждению, сюжет и рекламная кампания картины, как отмечается в статье Entertainment Weekly, "подразумевают неправомерные действия, недальновидность и неэтичное поведение" в связи с реальной операцией полицейских.

Как заявил двокат Сантаны Игнасио Альварес, фильм, представленный как основанный на реальных событиях, имеет недостатки и наносит ущерб репутации его клиентов.

Иск был подан в начале мая в городе Корал-Гейблс.