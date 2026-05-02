Москва2 мая Вести.Режиссер документального фильма "Покидая Неверленд" Дэн Рид заявил, что известный американский певец Майкл Джексон был "хуже" финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле людьми. Об этом пишет газета Independent.

В беседе с прессой Рид раскритиковал фильм "Майкл", описывающий жизнь и карьеру поп-певца. Рид подчеркнул, что сюжет новой ленты заканчивается примерно событиями 1988 года, и в ней не фигурируют более поздние обвинения в адрес Джексона в насилии. По мнению Рида, это свидетельствует, что людям "буквально все равно, что он был педофилом".

Многие, я думаю, просто проглотят свои сомнения и скажут: "Ну и что? Отличный фильм, который можно посмотреть с песнями", и полностью проигнорируют тот факт, что этот парень был хуже, чем Джеффри Эпштейн заявил режиссер

В 2003 году Майкла Джексона обвинили в растлении 12-летнего Гэвина Арвизо на ранчо певца "Неверленд". Сам исполнитель отрицал эти обвинения, а в 2005 году суд оправдал Джексона по всем пунктам.

Ранее сообщалось, что в фильме "Майкл" впервые была опубликована аудиозапись Майкла Джексона, где он говорит о большой любви детей к нему.