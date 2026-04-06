Отец Илона Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив

Москва6 апр Вести.Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, на самом деле жив, заявил отец предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.

В интервью РИА Новости он поставил под сомнения обстоятельства смерти Эпштейна в 2019 году, который, согласно расследованию американских властей, покончил с собой в тюремной камере, где ожидал решения суда.

Он точно жив. Эпштейн не умер. В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно сказал собеседник агентства

Маск подчеркнул, что в момент происшествия камеры видеонаблюдения не работали, а охранники спали. По данным Минюста США, на записи действительно отсутствуют 62 секунды якобы из-за ежедневного автоматического сброса системы видеорегистрации.

Ранее следователи, изучавшие записи с камер в ночь смерти Эпштейна, обнаружили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному ярусу. Там находилась камера банкира.

Джеффри Эпштейн – американский финансист, обвиненный в педофилии, насилии против несовершеннолетних и организации сети по их вовлечению в проституцию. По данным некоторых СМИ, часть преступлений происходила на частном острове, получившем неофициальное название "остров Эпштейна".