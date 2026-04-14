Москва14 апр Вести.Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн жив. Соответствующее заявление он сделал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По моему мнению, абсурдно считать, что он мертв. Смехотворно. Охранники в тюрьме сказали, что он был как-то выведен оттуда [из камеры] и должен был покончить с собой, и что неправильно работали камеры, охранники заснули. Что-то абсурдное происходило. По-моему, он жив и здоров сказал Маск-старший

При этом он сам подчеркивает, что лично с Джеффри Эпштейном знаком не был.

Я его лично не видел, но я полагаю, что оба моих сына знали или видели его сказал он

Ранее Министерство юстиции США опубликовало около 3 млн страниц файлов из уголовного дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и создании сети по секс-торговле детьми. В документах содержится немало скандальных подробностей о связях финансиста с политиками и знаменитостями.