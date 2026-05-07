Москва7 мая Вести.Федеральный суд США обнародовал предсмертную записку, которую якобы оставил скандально известный финансист-педофил Джеффри Эпштейн, сообщает издание The New York Times (NYT).

Записка находилась среди документов по делу сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне​​​, отмечает NYT.

Текст записки начинается с жалобы на безрезультатное расследование: "Они проверяли меня месяцами – и ничего не нашли". Затем следует замечание о том, что нужно "выбрать время, чтобы попрощаться", пишет издание.

Невесело - не стоит того приводит NYT последнюю фразу записки

Тартальоне заявил NYT, что записка найдена в графическом романе в июле 2019 года после первой попытки Эпштейна покончить с собой.

Однако издание не смогло подтвердить подлинность записки, поскольку она не упомянута в ранее рассекреченных файлах по делу Эпштейна. Минюст США также не знал о существовании этой записки.

Между тем отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил о том, что Эпштейн жив.

По мнению Эррола Маска, все обстоятельства смерти Эпштейна звучат абсурдно. Маск-старший напомнил, что во время самоубийства Эпштейна камеры видеонаблюдения не работали, а охранники спали.

По данным Минюста США, на видеозаписи отсутствуют 62 секунды якобы из-за ежедневного автоматического сброса системы видеорегистрации.